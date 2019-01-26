الرئيس السوداني يزور القاهرة الأحد يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري

يقوم رئيس الجمهورية، عمر البشير، بزيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد، تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم السبت، إن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين، وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأكدت أن المباحثات بين الرئيسين البشير والسيسي، ستتطرق إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي.
وتتعلق الاتفاقيات بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.
وطبقاً للوكالة الرسمية، فإن تبادل الزيارات يعد مؤشراً على قوة العلاقات والرغبة في تعزيزها وتوطيدها.
شبكة الشروق