كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > أبرز العناوين > الرئيس السوداني يزور القاهرة الأحد يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري
الأقسام :

أبرز العناوين, سياسية

2019/01/26

2019/01/26


الرئيس السوداني يزور القاهرة الأحد يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري



شارك الموضوع :

يقوم رئيس الجمهورية، عمر البشير، بزيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد، تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم السبت، إن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين، وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكدت أن المباحثات بين الرئيسين البشير والسيسي، ستتطرق إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي.

وتتعلق الاتفاقيات بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.

وطبقاً للوكالة الرسمية، فإن تبادل الزيارات يعد مؤشراً على قوة العلاقات والرغبة في تعزيزها وتوطيدها.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.