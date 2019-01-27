حامي عرين ليفربول يصدم الجميع باعتراف “الصدمة”

يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة، بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، ويرشحه كثيرون لإحراز اللقب الغائب منذ موسم 1990، لكن حارس مرماه البرازيلي أليسون يظل منفردا برأي آخر، ليس مؤكدا أن يثير سعادة مشجعي “الريدز”.
وبعد فترة من التعثر، عاد مانشستر سيتي للانتصارات مؤخرا، خلال 4 مباريات على التوالي، كان إحداها أمام ليفربول نفسه بنتيجة 2-1، مما أعاد إشعال المنافسة بين الفريقين.
ويبدو أن أليسون، القادم قبل شهور من روما الإيطالي مقابل أكثر من 70 مليون يورو، لديه تصورات معقدة بشأن شكل المنافسة في بقية الموسم.
وقال الحارس البرازيلي للصحفيين “ليفربول الآن يتمتع بإمكانيات للقتال من أجل الحصول على أكبر الألقاب، لا شك في ذلك”.
“لكن أمامنا طريق طويل ، ومن المهم التأكد من إلى أين نحن ذاهبون.. لقد برهن مانشستر سيتي على قوته بتحقيق لقب البريميرليغ بسهولة الموسم الماضي، وقد استثمروا أيضاً هذا الموسم، لذا فإن فريقهم بات أفضل الآن.. إنهم منافسون أقوياء جدا..”.
ثم أكمل: “إنهم يعدون الفريق الأقرب للتتويج هذا الموسم أيضا”.
تصريحات أليسون المفاجئة لا شك ستصدم عددا كبيرا من أنصار الفريق، الذين ينامون ويصحون على حلم التتويج مجددا بلقب طال غيابه.
وربما كان هذا ما دفعه إلى التخفيف من حدة كلامه قائلا: “مع ذلك ، لدينا أيضاً طموحنا للفوز بالدوري هذا الموسم، وأعتقد أننا نملك قدرات لنمضي قدما، لكن علينا أن نتعامل خطوة بخطوة مع المنافسة”.
يشار إلى أن ليفربول سيخوض مباراتين في متناول اليد خلال الجولتين المقبلتين، إذ يستضيف ليستر سيتي على ملعب “أنفيلد”، قبل أن يخرج لملاقاة وستهام بعد ذلك.
بينما يواجه مان سيتي نيوكاسل خارج أرضه، قبل الصدام أمام أرسنال على ملعب “الاتحاد” في مباراة قمة بالجولة الـ25.
سكاي نيوز