ميسي ومنتخب الأرجنتين .. “الخبر اليقين” في مارس

علق المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني على احتمالية عودة النجم ليونيل ميسي لصفوف “راقصي التانغو”، واحتمالية مشاركته في بطولة “كوبا أميركا” الصيف المقبل.
ولم يشارك ميسي مع المنتخب الأرجنتيني منذ انتهاء في مونديال 2018 في روسيا، وكانت آخر مباراة لعبها أمام المنتخب الفرنسي بدور الـ16 من كأس العالم.
وقال سكالوني: “سنتحدث مع ليو (ميسي) في مارس قبل إعلان اللائحة الأولية للمنتخب المشارك في كوبا أميركا”.
وأضاف: “عندما يصبح الوقت مناسبا سنتحدث. أتمنى أن يكون معنا لكن الأهم من ذلك نريده أن يكون سعيدا. لديّ شعور جيد حول الأمر”.
ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان ميسي (31 عاما) سيعود لتمثيل منتخب بلاده أم لا، حيث واجه نجم برشلونة الإسباني انتقادات عديدة خلال مشاركاته السابقة مع الأرجنتين، بسبب إخفاقه في تحقيق أي لقب قاري أو عالمي.
وتنطلق بطولة “كوبا أميركا” الصيف المقبل في البرازيل، ولم يحقق منتخب “التانغو” اللقب منذ عام 1993، لذا قد تكون بطولة هذه السنة الفرصة الأخيرة لميسي لتحقيق لقب باسم بلاده.
سكاي نيوز