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مدارات, منوعات

2019/01/27

2019/01/27


بالفيديو.. شرطة مكافحة الشغب بالسودان تترك المظاهرات وتقتحم (حولية) مديح وأفرادها يقدمون فاصل من الرقص على إيقاع “النوبة”



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تصدر مقطع فيديو تم بثه أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان لأفراد من شرطة مكافحة الشغب قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة ورواج.

ناشرو الفيديو على السوشيال ميديا ذكروا أن أفراد الشرطة تم إرسالهم لفض التظاهرات لكن احساس المديح والزكر و “النوبة” جعلهم يقتحمون عالم الصوفية ويتركون ما بعثوا من أجله على حد تعبير بعض النشطاء.

مظاهرات في ام ضوبان جابو قوات مكافحة الشغب الخليفة ود بدر وجه عليهم العصاية خشو ذكر الحولية طوالي مع الناس شي لله ياالشيخ ودبدر😂😂🤣🤣

Geplaatst door Howaida Almahi op Vrijdag 25 januari 2019

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي نشر على نطاق واسع أفراد من شرطة مكافحة الشغب وهم يقتحمون (حولية) حلقة مديح ويقدمون فواصل من الرقص على إيقاع “النوبة” وذلك بمنطقة أم ضوبان جنوب شرق الخرطوم بحري حسبما أكد متداولوا المقطع.

وظهر أفراد الشرطة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين وهم في حالة هيام وفي جو روحاني حيث وضح ذلك من خلال تفاعلهم الكبير من مدائح الصوفية بالمنطقة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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2 التعليقات

      1. 1
        حافظ

        2019/01/27 at 11:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        يامحمد عثمان المقطع قديم وليه سنين شوف ليك موضوع غيره

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      2. 2
        Abdelrahim

        2019/01/27 at 11:54 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الفيديو قديم له تقريبا سنتان وليس له علاقة بالحراك الجماهيري الان ، فلابد من المصداقية وإلا يكون لا فرق بيننا والنظام فيجب تحري الدقة في النشر

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