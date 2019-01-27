كلاسيكو المستقبل .. من يمثل ريال مدريد وبرشلونة فى الجيل القادم؟

يواصل قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة تدعيم صفوفهما باللاعبين الشباب والبحث عن المواهب الشابة وضمها إلى صفوفهما، كما فعلا مسبقاً مع النجوم الحاليين والذين يمثلون لقاءات كلاسيكو الأرض التي يتابعها نصف مليار حول العالم.
ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريراً حول اللاعبين الذين يمثلون كلاسيكو الأرض فى المستقبل فى الفريقين بعد اعتزال الجيل الحالى الذى يتزعمهم ليونيل ميسي، سواريز، راكيتيتش، بيكيه، بوسكيتش من برشلونة، ومن ريال مدريد لوكا مودريتش، سيرجيو راموس، كريم بنزيما وجاريث بيل.
عثمان ديمبلى
يعتبر أبرز اللاعبين من الفريقين خلال الوقت الحالى، يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وهو واحد من أغلى اللاعبين فى تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل للبارسا فى صيف 2017 مقابل 145 مليون يورو من أجل خلافة نيمار.
آرثر ميلو
الرهان المحفوف بالمخاطر من قبل إدارة برشلونة، عندما تعاقدوا معه الصيف الماضى من جريميو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، ولكنه لم يأخذ وقتا طويلا فى إقناع المدرب فالفيردى بموهبته الكبيرة، ويبلغ من العمر 22 عاما.
مالكوم
لبرازيلى الشاب الذي فضل الانتقال إلى برشلونة بعدما كان متجها إلى روما مقابل 40 مليون يورو فى الصيف الماضى، لم يحصل على فرصته الكاملة حتى الآن، ولكنه عندما يشارك تظهر إمكانياته الفنية الكبيرة، ويبلغ من العمر 21 عاما.
كارليس إلينا
بالتأكيد كارليس إلينا خريج أكاديمية لاماسيا وحاز على إعجاب المدرب فالفيردى فى الفترة الأخيرة، وبدأ يعتمد عليه فى الفترة الأخيرة، وهو مازال فى الـ21 من عمره.
دى يونج
ومؤخراً تعاقد برشلونة مع النجم الهولندى الشاب فرانكي دى يونج، هداف أياكس أمستردام، حيث سينتقل إلى البارسا في الموسم الجديد بمبلغ ضخم بلغ 75 مليون يورو، ويراهن البارسا على اللاعب صاحب الـ21 عاما ليكون مهاجم المستقبل.
ريال مدريد
ماركو أسينسيو
ويعد ماركو أسينسيو أبرز نجوم ريال مدريد من اللاعبين الشباب خلال الفترة الحالية، وهو الذى دفع فيه الفريق الملكى 4 ملايين يورو قادماً من ريال مايوركا، وتخطت قيمته السوقية حالياً حاجز 100 مليون يورو، ويبلغ من العمر حالياً 23 عاماً.
سيبايوس
وتعاقد ريال مدريد مع دانى سيبايوس فى موسم 2017 قادما من ريال بيتيس مقابل 16 مليون يورو، وحاز على إعجاب المدرب الحالى سانتياجو سولارى، كذلك مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكى وهو ما زال فى عمر الـ22 .
فينسيوس جونيور
اللاعب الملقب بـ”الجوهرة البرازيلية”، وتعاقد معه ريال مدريد الصيف الماضى قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 ملايين يورو، وهو مازال فى عمر الـ18 عام.
براهيم دياز
وكان براهيم دياز آخر النجوم الصغار الذين تعاقد معهم ريال مدريد، وهو الصفقة الشتوية الوحيدة للفريق الملكي بعدما انتقل من مالاجا مقابل 17 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين متغيرات، ولم ينتقل إلى مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، وعمره حاليا 19 عاما.
ريجيلون
ونجح ريجيلون فى حجز مكان أساسى فى التشكيل الأساسي لريال مدريد فى الفترة الأخيرة فى مركز الظهير الأيسر، على حساب النجم المخضرم مارسيلو، ويبلغ من العمر 22 عاما.
صحيفة اليوم السابع