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رياضية

2019/01/27

2019/01/27


“كاف” يوافق على تأجيل بطولة الأمم الأفريقية



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وافق الاتحاد الأفريقي، يوم الأحد، على الطلب المقدم من دول شمال أفريقيا “الجزائر والمغرب وتونس”، بتأجيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لمدة أسبوع، بسبب تعارض فترة الإعداد مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وفازت مصر بتنظيم كأس أمم أفريقيا، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.

وكان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، قبل أن يقرر “الكاف” تأجيلها لمدة أسبوع.

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري، في تصريحات متلفزة، إن مجلس إدارة “الجبلاية” تلقى موافقة الكاف على طلب تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع

شبكة الشروق.

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