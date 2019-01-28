تغريم شاب وفتاة ضبطا في وضع فاضح في الشارع العام

أصدرت محكمة النظام العام الديم، أمر قضى بتغريم شاب وفتاة ضبطا في وضع فاضح بالغرامة (5) آلاف جنيه، إلى جانب جلدهم (20) جلدة لكل. وحسب قضية الاتهام أن دورية تابعة للشرطة، اشتبهت أثناء عملها بعربة متوقفة، وعند مراقبتها تم ضبط فتاة وشاب في وضع مخل بالآداب العامة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتدوين بلاغ في مواجهتهما.
الخرطوم ـ مثاني عوض الله
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
خال أماسى
2019/01/28 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ناس النظام العام دا وقتو ويا الناشر خاف الله ارى وهذا راى شخصى فى حالة زى دى يستدعوا اولياء اموار البنت والولد ويجلدوهم امام والديهم وينتهى الامر فا لقسم والشرطة لها ما بعدها ودا تشهير والستر واجب والبلد الفيها مكفيها