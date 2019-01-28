طبيب عربي يعمل بقطر يعالج نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة صباح اليوم، الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعان بطبيب عربي للإشراف على تحديد البرنامج اللازم لتعافي نجم الفريق نيمار جونيور، من إصابته بالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى.
وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، فإن الجزائري حكيم شلبي، نائب مدير مركز أسبيتار الطبي العالمي بالدوحة، سافر إلى العاصمة الفرنسية للإشراف على فريق طبي ضخم لعلاج نيمار.
وأضافت الصحيفة، أن شلبي يشرف على اجتماعات أطباء النادي، بالتنسيق مع رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، لتحديد التشخيص الدقيق والبرنامج العلاجي اللازم لنيمار.
ولفتت إلى أن حكيم شلبي، كان المدير الطبي لنادي باريس سان جيرمان في أوائل الألفية الجارية، وأشرف على علاج نجوم كبار سابقين بالفريق مثل رونالدينيو وبيدرو باوليتا.
وذكرت أن أطباء النادي الباريسي ينتظرون حاليا تعافي نيمار من التورم الدموي حول كاحل قدمه اليمنى، لتحديد مدى قوة الإصابة التي تعرض لها في لقاء ستراسبورغ بكأس فرنسا، يوم الأربعاء الماضي، ولتفادي أي تسرع في الدفع باللاعب في المباريات.
سبوتنيك