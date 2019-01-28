سوداني يدحض شائعة وفاته في (تاكسي) بالقاهرة: أنا بخير وأمارس عملي في مكتبي

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسوداني مقيم بالقاهرة وهو نائم في سيارة تاكسي بالقاهرة ذيلت بتعليق عن وفاته أثناء ركوبة التاكسي ولم يتعرف على ذويه .
وانتشر الخبر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليصل الى الرجل الذي صحا من سباته ليجد الناس قد تداولت شائعة موته، ولجأ سريعاً الى حسابه عبر الفيسبوك لينفي وفاته ويكتب توضيحاً بما حدث .
وكتب وبحسب صحيفة المجهر بان شائعة انتشرت مؤخراً عن وفاتي وأنا نائم في سيارة أجرة بالقاهرة وقد أزعج الأمر أسرتي وأصدقائي، وطمأن الجميع بأنه بخير وفي أتم الصحة والعافية وهو يكتب داخل مكتبه ويمارس عمله .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابوتبو
2019/01/28 at 12:24 م (UTC 2) رابط التعليق
لاحول ولا قوة الا بالله
البعض وجد ضالته ف وسائل التواصل الاجتماعي
واصبح يبث سمومه عبرها