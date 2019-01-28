قبل أمم أفريقيا.. الحضري يتراجع عن اعتزاله اللعب دوليا

تراجع حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، مساء الأحد، عن الاعتزال الدولي، وذلك قبل بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في مصر خلال شهر يوليو المقبل.
وقال الحضري (46 عاما) في تصريحات تلفزيونية:” أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت وطموحي أن أكون ضمن قائمة الـ23 جندي التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019″.
وتأتي تصريحات الحارس المخضرم بعد إعلانه إتمامه الانتقال إلى فريق النجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
يذكر أن الحضري أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، حيث بات بعد خوضه المباراة الأخيرة لفريقه في دور المجموعات ضد السعودية وبعمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم، ماحيا الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الكولومبي، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 عن عمر 43 يوما و3 أيام، وذلك في المباراة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الأول.
ودافع الحضري عن ألوان منتخب مصر 159 مباراة دولية، وساهم في قيادة منتخب بلاده الى إحراز بطولة أمم أفريقيا 4 مرات في أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب العربية عام 2007.
سكاي نيوز