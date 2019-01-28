ريال مدريد يحقق فوزه الثالث .. وبنزيمة يتألق

أحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدفين وأضاف القائد سيرجيو راموس وغاريث بيل العائد من الإصابة هدفا لكل منهما في فوز مثير لريال مدريد 4-2 على مستضيفه إسبانيول ليحقق حامل لقب دوري أبطال أوروبا انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني.
وافتتح بنزيمة التسجيل بعد 4 دقائق من البداية قبل أن يضاعف راموس النتيجة في الدقيقة 15، لكن ليو بابتيستاو قلص الفارق للنادي الكتالوني بعد مرور 25 دقيقة على البداية.
وقبل نهاية الشوط الأول أحرز بنزيمة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه ليجعل النتيجة 3-1.
وفي الدقيقة 67 سجل بيل، العائد من الإصابة، الهدف الرابع قبل أن يستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف ريال مدريد بعد طرد رفائيل فاران في الدقيقة 72 ليقلصوا الفارق عبر روبرتو روساليس قبل النهاية بتسع دقائق.
وهذا الانتصار الثالث على التوالي لريال مدريد ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث متأخرا بـ10 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما تراجع إسبانيول للمركز 15 برصيد 24.
وفي بقية المباريات التي جرت اليوم، تغلب ريال بلد الوليد على سيلتا فيغو 2-1، بينما فاز أتليتيك بيلباو على ريال بيتيس 1-صفر، وانتهت مباراة ريال سوسيداد أمام ويسكا بالتعادل السلبي.
سكاي نيوز