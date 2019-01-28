رونالدو ينقذ اليوفي “السيء” أمام لاتسيو

أنقذ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مساء الأحد، فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام فريق لاتسيو، وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة روما.
وواصل فريق السيدة العجوز سجله بلا هزيمة محلية في 21 جولة بالكالتشيو، وواصل تصدره منفردا برصيد 59 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف نابولي.
وسجل رونالدو من ركلة جزاء قبل دقيقتين على النهاية ليعدل يوفنتوس تأخره بهدف إلى الانتصار 2-1 على لاتسيو، في مباراة شهدت أداء سيئا من اليوفي.
وسيطر لاتسيو على أول 60 دقيقة من مباراته أمام حامل اللقب وتقدم بهدف إيمري تشان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل البرتغالي جواو كانسيلو ليوفنتوس في الدقيقة 74 بعد 4 دقائق من حلوله بديلا.
ونال كانسيلو ركلة جزاء سمحت لمواطنه رونالدو، الذي أهدر ركلة جزاء أمام كييفو في آخر مباراة لعبها مع الفريق، لتسجيل هدفه 15 في الدوري هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى، تسبب انهيار روما، بتعادله 3-3 أمام أتالانتا، في حرمانه من احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل بدلا من المركز الخامس، الذي يحتله حاليا متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ميلان صاحب المركز الرابع.
أما إنترناسيونالي صاحب المركز الثالث، فظهر دون أنياب وابتعد عن التسجيل للمرة الثانية على التوالي في الدوري منذ نهاية العطلة الشتوية ليخسر على ملعب تورينو 1-صفر.
سكاي نيوز