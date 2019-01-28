رفيدة ياسين عن تقسيم الكيكة: طموحي أفتح محل (بوش) وورد .. “بس البلد لسة بيحكموها الكيزان”

حسمت الصحفية ومذيعة قناة العربية رفيدة ياسين في حسابها الرسمي “بفيسبوك” الجدل الذي تم عندما قرر نشطاء ومتظاهرين أن تكون رفيدة وزيرة الإعلام بعد نجاح الحراك الثوري وقالوا أنها تستحق ذلك لتفانيها وصدقها في نقل الأخبار وتضامنها التام مع التظاهرات السودانية.
وبحسب متابعات محرة كوش نيوز حسمت الإعلامية رفيدة الجدل بقولها : (أنتم تاعبين نفسكم والله انا أقصى طموحي افتح محل بوش ومحل ورد شكرا على لطفكم وحسن ظنكم فيني شنو الناس أخدت الموضوع بجدية لمن بقت تقسم كيكة الحكم يا جماعة صح النوم لسة بيحكموها الكيزان).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عابد
2019/01/28 at 3:00 م (UTC 2) رابط التعليق
ما عاش من يهينك ياسودان لكن هذا هو زمن الرويبضه الزول التافه يتحدث بامر العامه .. انظروا لغالب من ينتسبون للحكومه روبيضات ومعارضين كذلك منو النصبكم وكلفكم تتحدثوا باسم هذا الشعب واقسم بالله انا بحب الشعب السوداني من الاعماق يعني ما برتاح لجنس في الونسه الكلام الا بني جلدتي حتى اخواننا بالجنوب وانا لليوم فارقه معاي ما قادر ارجع اشوف الجنوب انفصل مننا عشان انا عشت ريعان شبابي بالجنوب والانسان محل خلق بحن الله يجازي الكان سبب في تفرقنا من حلفا لنملي