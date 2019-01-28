جوارديولا يفجر ثورة غضب جماهير ريـال مدريد .. تعرف على السبب

أثار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غضب جماهير ريـال مدريد، بعدما كشف عن اختياراته لأفضل الفرق الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة، ليتجاهل اختيار النادي الملكي بالقائمة، رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات.
وأضاف “جوارديولا” في تصريحات لصحيفة “سبورت بيلد”، حول أفضل 3 فرق أوروبية في العشر سنوات الأخيرة، ليقع اختياره على يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، قائلا “هذه الفرق هي الأفضل، لأنهم يتوجون أبطالا في دورياتهم كل موسم، ويفوزون بلقب على الأقل كل عام، لأنهم الأفضل”.
وتجاهل جوارديولا ذكر ريـال مدريد الإسباني، رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي، مؤكدا أنه يتحدث عن الأصعب والأندية التي تفوز بلقب أو اثنين كل عام، والاستمرار في ذلك لفترات طويلة ولمدة 10 سنوات، قائلا: “هذا ما أحترمه ويعجبني بصورة كبيرة، أحلم بتحقيقه مع فريقي في كافة المسابقات”.
بوابة فيتو