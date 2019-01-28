تفاصيل تراجع بشة من الاعتزال .. ماذا يدور خلف الكواليس

علمت ” السوداني ” بالتفاصيل الكاملة وراء التطورات الخاصة بإعلان قائد الهلال محمد أحمد بشير الشهير بـ ” بشة” تراجعه عن قرار الاعتزال الذي دفع به سابقاً.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها الصحيفة فإن الخطوة التي أقدم عليها بشة والخاصة بإعلان عودته من الاعتزال جاءت بعد ضغوط عنيفة مورست على اللاعب والذي لم يكف هاتفه عن الرنين واستقبال المكالمات طيلة الأيام الماضية..
وقال مصدر مقرب من بشة لـــ(السوداني) إنه تعرض إلى ضغوط من عدة شخصيات إدارية وجماهيرية وكذلك زملائه بالفريق، بل مضى الحال لأبعد من ذلك حيث استقبل كابتن الأزرق اتصالات من زملاء سابقين له متواجدين الآن بكشوفات أندية أخرى سواء بالمريخ أو حتى بقية أندية الممتاز أبدوا من خلالها دهشتهم لقرار بشة بالاعتزال، وطالبوه بضرورة التفكير في الخطوة والعودة من جديد باعتباره مازال قادراً على العطاء..
وبالرغم من صمت بشة، ورفضه الحديث حول أسباب قرار الاعتزال الذي أعلن عنه، إلا أن مصدر مقرب من اللاعب أوضح بأنه تعرض إلى ضغوطات لا مثيل لها خلال الفترة السابقة.
ولفت المصدر إلى أن بشة لاعب ” حقاني” وصادق وغير مراوغ وواضح مشيراً إلى أن الصفات المذكورة آنفاً هي السبب الرئيسي في المضايقات التي يتعرض لها وبالأخص من الإعلام المقرب من رئيس نادي الهلال الكاردينال.
وشدد المصدر على أن البعض لا يريد لـــــ(بشة) أن يكون أسطورة بالهلال كما هو حال بعض النجوم السابقين وقطع بأن اللاعب تحمل الكثير في سبيل العبور بالفريق إلى بر الأمان طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد وأشار إلى أن قرار الاعتزال الأخير أوضح حجم المكانة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب والتي صدمت الإعلام المقرب من رئيس الأزرق الذي ينادي برحيل اللاعب وعدم الانشغال بقرار اعتزاله.
وأبدى اللاعب بشة بحسب مقربين إليه تحفظه من الخطوة التي أقدم عليها مجلس الهلال والخاصة بالرد على خطاب الاعتزال الذي قدمه عبر إحدى الصحف المحسوبة على الهلال مشيراً إلى أن الخطوة كان من المفترض أن تتم عبره باعتباره قائداً للفريق ومن المفترض ان يتم الجلوس معه على اسوأ الفروض.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشخصيات المحيطة بفريق الكرة تنوي عرقلة عودة بشة، وتسعى لأجل وضع بعض الشروط ومن بينها تقديم اعتذار رسمي عبر قناة النادي إلى جانب الحديث لإحدى الصحف المعروفة وهو الأمر الذي يرفضه اللاعب بتاتاً.
وفجرت مصادر مقربة من المجلس وبشة، مفاجأة حيث أشارت إلى أن قائد الهلال أكد توضيح أسباب عودته من الاعتزال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” وعزى الخطوة لعدة اعتبارات على رأسها بأنه في الأساس أعلن عبرها قرار اعتزاله ولم يتحدث لأي من الصحف أو القنوات وبالتالي لا مجال لفرض أي إملاءات عليه.
يذكر أن المعلومات أشارت إلى وضع بشة لبعض الشروط خلال الجلسة التي جمعته بعضو مجلس إدارة النادي صلاح عبد الرحيم حيث طالب اللاعب بعدم إملاء أي شروط عليه خاصة تلك المتعلقة بالظهور في قناة النادي أو حتى الحديث لإحدى الصحف المحسوبة على شخص بعينه.
ونفى مصدر مقرب من بشة تراجع الأخير عن المغادرة إلى المجر للخضوع إلى كورس التدريب الذي يقام بداية مارس القادم.
وقال المصدر إن بشة سيغادر إلى المجر للخضوع إلى كورس التدريب والتحليل باعتبار أن الكورس في الأصل يقام كل 4 سنوات لافتاً النظر إلى أن اللاعب أمامه فرصة كبيرة لأجل تطوير مقدراته والظهور على أكبر القنوات الفضائية بعد ذلك محللاً لا سيما وأنه يملك المقدرات والإمكانات التي تؤهله لذلك.
صحيفة السوداني.