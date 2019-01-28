ثعلب الهلال في الراحة

يجلس صانه العاب فريق الهلال صهيب الثعلب في الفترة المقبلة في الراحة، بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا وهي الضربة الموجعة للمدير الفني التونسي اراد الزعفوري، الذي يركز جهوده على خدمات متوسط ميدان الفريق صهيب عز الدين “الثعلب” الذي قرر له أخصائي العظام اجراء عملية منظار، وكان الثعلب قد شكى من الالام عقب مباراة الهلال ومريخ الفاشر التي خسرها الازرق بهدفين لهدف، الأمر الذي دفع الطبيب لإجراء عملية “منظار” لصانع الالعاب في فترة ستحدد لاحقا بعد إسبوع من تناول الأدوية.
وقدرت فترة غياب اللاعب صهيب الثعلب عن الملاعب لمدة إسبوعين، مما يعني غيابه عن مواجهة اليوم امام الاهلي شندي ومواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني مطلع الشهر المقبل كما ستحدد تدريبات التأهيل امكانية سفر اللاعب رفقة بعثة الهلال إلى زامبيا.
صحيفة السوداني.