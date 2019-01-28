رئيس الوزراء: بدء طباعة فئة (200) جنيه

أعلن رئيس الوزراء معتز موسى عن بدء طباعة فئة جديدة (200) جنيه اليوم، عقب اكتمال طباعة فئة الـ (100) جنيه.
وأشار موسى خلال زيارة أمس للشركة السودانية لمطابع العملة، للبدء في طباعة فئة المئتي جنيه اليوم الإثنين. وتفقد رئيس مجلس الوزراء الأقسام المختلفة لمطابع العملة، وتعرف على مراحل طباعة الأوراق النقدية. ومن جانبه أوضح محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير اكتمال طباعة فئة المئة جنيه، والبدء في عمليات طباعة فئتي المئتين والخمسمائة جنيه الجديدة.
وعلى ذات الصعيد قال مدير الشركة السودانية لمطابع العملة صلاح محمد علي إن الفئات الجديدة للعملة تتسم بميزات تأمينية عالية وفقاً للمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن الشركة السودانية لمطابع العملة تمتلك أحدث الماكينات الحديثة، وهي الثالثة عالمياً من حيث امتلاك تقنيات طباعة العملة.
صحيفة الانتباهه.
1 التعليقات
تسقط بس
2019/01/28 at 8:00 م (UTC 2) رابط التعليق
الشركة السودانية لمطابع العملة تمتلك أحدث الماكينات الحديثة، وهي الثالثة عالمياً من حيث امتلاك تقنيات طباعة العملة.
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درجة تالتة يعني اسوأ نوعية ههههههههه