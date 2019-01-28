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أبرز العناوين, سياسية

2019/01/28

2019/01/28


البشير نقلاً عن “خواجة” زار جبال النوبة: “تطهير عرقي ما في .. وشريعة ما في”


الرئيس السوداني

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استنكر الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الإثنين، الأحاديث القائلة بوقوع عمليات تطهير عرقي بولاية جنوب كردفان.

واستدل البشير برواية رجل أوروبي وصفه بـ “واحد من الخواجات الكبار” وقال إنه التقاه بعد زيارة إلى منطقتي “لقوري” وصبوري”.

وروى البشير في لقاء جماهيري بمدينة كادوقلي، أن الرجل وفي بحثه عن أدلة لعمليات التطهير العرقي، زار قرية لقبيلة عربية، ولكنه وجد خالية من السكان لكونهم حضور في زيجة بقرية مجاورة لقبيلة نوبية.

وواصل نقلاً عن “الخواجة” الذي وجد أهالي القريتين في حالة رقص: “طوالي عرفت المعلومة غلط”.

ومازح البشير حاضري اللقاء بالإضافة نقلاً عن ذات الرجل: “هناك شريعة ما في”.

وتعتبر منطقة جبال النوبة من أغنى المناطق السكانية بالبلاد، حيث تكثر القبائل، وكريم الأديان والمعتقدات.

الخرطوم: باج نيوز

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