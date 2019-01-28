بعد إكمال التظاهرات في السودان للأربعين.. رصد أحد المهتمين أبرز (٤٠) نجرة وكذبة

بعد إكمال التظاهرات للأربعين .. رصد أحد المهتمين أشهر (٤٠) نجرة وكذبة .. نجروها وبهّروها وأطلقوها وصدّقوها .. أكاذيب تدل على سذاجة وغباء !
*(40) يوما و(40)كذبة ثورية*
_بعد أن أكملت المظاهرات الأربعين : رصد لأشهر (٤٠) كذبة إختلقوها ونشروها وصدقوها_
♦ *1. مقتل طفل الجزيرة أبا الصادق إسحق محمدين والذي إتضح أنه حي يُرزق واسمه محمد عبد الرحمن بشارة* !
♦ *2. مقتل طفل الجريف محمد العبيد ،ليتضح أن الصورة لطفل برازيلي إسمه فيرناندو* !
♦ *3. نشر صور لإنفجار بمبان في وجه متظاهر في كسلا،ليتضح أنها صور قديمة لانفجار بمبان في غزة* !
♦ *4. وفاة العريف أمن أحمد عبدالله إبراهيم بعد إنقلاب عربته في الكلاكلة، ليتضح لاحقا أنه حي وفي أمان الله* !
♦ *5. إعتقال الأجهزة الأمنية والمليشيات الإرهابية مجموعة من ضباط الشرطة بسبب كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على الفيس ورفضهم للعنف والقتل لأبناء الشعب السوداني* !
♦ *6. إستقالة دكتور عقيل سوار الدهب مدير مشرحة الخرطوم رفضا لتدخل الأمن في عمله بحيث يغيّر أسباب وفاة ضحايا المظاهرات (نفى ذلك بنفسه)* !
♦ *7. مقتل الصحفية رابعة أبو حنة (نفت ذلك بنفسها)* !
♦ *8. تأييد قيادات الطرق الصوفية لحراك تجمع المهنيين والمظاهرات ، جاء ذلك في بيان بإسم ما يسمى بتجمع المهنيين ،وقد قامت بعض قيادات الطرق بإصدار بيانات تنفي فيها ذلك* !
♦ *9. هروب الرئيس البشير من السودان* !
♦ *10. وقوع إنقلاب عسكري أثناء زيارة اليالرئيس البشير إلى قطر*
♦ *11. دخول النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح في غيبوبة وحجزه بمستشفى رويال كير* !
♦ *12. نشر إسم أحد أبناء شيوخ الطرق الصوفية والادعاء بأنه قاتل الطبيب الشهيد بابكر* !
♦ *13. إستخدام الشرطة بمبان منتهي الصلاحية في فض المظاهرات* !
♦ *14. وفاة ثلاثة متظاهرين في مظاهرات بري يوم الخميس 17 يناير ، جاءت تلك الكذبة ضمن بيان ما يسمى بلجنة أطباء السودان المركزية (المتوفى يومها كان واحدا هو الشهيد الطبيب بابكر* !
♦ *15. نفاد مخزون الشرطة من البمبان* !
♦ *16. مقتل الشهيد الطبيب بابكر بإستخدام ذخيرة عنقودية متشظية محرمة دوليا* !
♦ *17. إحتراق منزل بالكلاكلة بالبمبان* !
♦ *18. حرق منزل د.الفاتح عزالدين* !
♦ *19. كذبة بأن إمراة حُرق منزلها وزوجها بداخله واتضح أنها غير متزوجة* !
♦ *20.أكذوبة شقيقة الطفل محمد العبيد التي تحدثت عن شقيقها والذي تبين أنه مجرد صورة لطفل برازيلي* !
♦ *21. أكذوبة صورة الأشعة للطبيب الشهيد بابكر التي تزعم أنه مصاب ب 14 عيار ناري* !
♦ *22. أكذوبة فحص سي بي آر للطفل محمد العبيد* !
♦ *23. أُكذوبة ان مقاس العملة الجديدة أكبر من فتحة الصراف الآلي* !
♦ *24. أكذوبة من ادعى بأنه وكيل وزارة العدل وأنه تقدم باستقالته* !
♦ *25. بث صور لرجل والزعم بأنها صورة لوالي القضارف وهو في حالة هروب ! في وقت كان الوالي المكلف إمرأة* !
♦ *26. إنضمام والي الشمالية للثوار* !
♦ *27. إنضمام قائد سلاح المدفعية عطبرة للثوار* !
♦ *28. وضع الفريق حميدتي رهن الإقامة الجبرية* !
♦ *29. بث صور مظاهرات الفاشر 2013م على قناة العربية على أنها مظاهرات 13 يناير 2019 ، وخروج المراسل لاحقا نافيا لها* !
♦ *30. البشير يمنع قوش من السفر* !
♦ *31. مراقبة نائب رئيس هيئة الأركان* !
♦ *32. إعتقال لاعب الهلال السابق البرنس هيثم مصطفي* !
♦ *33. كابتن فيصل العجب يدعم الثورة* !
♦ *34. دخول قوات الدعم السريع للخرطوم واصطدامها مع الجيش* !
♦ *35.إلقاء الثوار القبض على لواء من جهاز الأمن ونشر صورته ليتضح أن الصور المنشور لشخص اثيوبي الجنسية* !
♦ *36. توقف شركات دال عن الإنتاج انحيازا للثوار* !
♦ *37. مقتل مقدم من الدعم السريع في عطبرة في إشتباك مع الجيش* !
♦ *38. هروب د.الفاتح عز الدين وأسرته إلى تركيا* !
♦ *39.الثوار أمام الأبواب الجنوبية للقصر الجمهوري* !
♦ *40. إنقطاع التيار الكهربائي يوم الأحد 27 يناير كان بسبب مديونية الشركة الموردة الكهرباء* !
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