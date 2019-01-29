أبو تريكة: الجماهير المصرية ستشجع هذا المنتخب العربي في أمم أفريقيا

أبدى لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، امتنانه للاتحاد الموريتاني لكرة القدم خلال تكريمه في حفل أفضل لاعب في موريتانيا.
وقال أبو تريكة أثناء تكريمه في حفل أفضل لاعب في موريتانيا: “أتشرف بالتواجد هنا في عام ذهبي للكرة الموريتانية”، مضيفا: “كلي ثقة في مساندة الجماهير المصرية للمنتخب الموريتاني في بطولة أمم أفريقيا في مصر”، وفقا لموقع “كينج فوت”.
وتابع أبو تركية: “كلي ثقة في مساندة الجماهير المصرية للمنتخب الموريتاني في بطولة أمم أفريقيا في مصر”.
وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب موريتانيا إلى نهائيات طولة أمم أفريقيا في مصر”.
وأضاف نجم الكرة المصرية: “أتمنى أن تترجم جهود الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في البطولة الأفريقية بمصر”، مضيفا: “هذا بعيدا عن بطل هذه النسخة والمعروف سلفا.. منتخب مصر إن شاء الله”.
وحققت مصر اللقب 7 مرات كرقم قياسي، مقابل 5 للكاميرون أقرب الملاحقين، وتقام البطولة في الصيف وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.
سبوتنيك