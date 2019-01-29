بالصورة.. شعار الثورة السودانية (تسقط بس) يرفع خلال مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

أقدم مواطن سوداني مقيم بمدينة جدة السعودية على رفع ورقة مكتوب عليها شعار الثورة السودانية هذه الأيام (تسقط بس) وذلك خلال مباراة يوفنتوس وميلان في السوبر الايطالي الذي احتضنه ملعب “الجوهرة” بمدينة جدة في 16 يناير الجاري وكسبه رفاق الدون بهدف وحيد.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين عن الناشط السعودي حمود العوني فقد رفع السوداني المقيم بجدة اللافتة أثناء سير المباراة وقام بتصويرها عبر كاميرا هاتفه.
ويشير محرر موقع النيلين إلى الخطوة التي أقدم عليها المقيم السوداني قد وجدت حظها من التداول والشهرة حيث تم تداولها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي العربية وخصوصاً (تويتر).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/29 at 3:56 م (UTC 2) رابط التعليق
اجمل حاجه الشعب السودانى مجتمع داخل السودان وخارج السودان
علي سقوط هذا الدكتاتور وحزبه الفاشل مزبلة التاريخ ان شاء الله
والاجمل السودانين فى الخارج خصوصا فى امريكا واوروبا عذبوا السفراء
عذاب وكل شئ يرد الروح ويخليك تشعر بالفخر بأنك سودانى ما كوز
AL-WAHAM
2019/01/29 at 4:23 م (UTC 2) رابط التعليق
الغلط لا يعالج بالغلط
وكذاب لايمكن ان يكون بديلا لفاسد
#ربك بس# يستر ويصلح حال البلد