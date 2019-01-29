“خافت من الفضيحة”.. طالبة تلقي طفليها التوأم من الشباك بالإسكندرية

ألقت طالبة في الإسكندرية، طفليها التوأم، عقب ولادتهما، من شباك المنور، ما أودى بحياة الاثنين، خوفًا من فضيحة الحمل السفاح، وألقي القبض عليها، قبل تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، ببلاغ من سكان عقار بالعثور على جثتي طفلين حديثي الولادة في منور العقار بدائرة القسم.
وكشفت تحريات الشرطة، أن وراء الجريمة طالبة تبلغ من العمر 19 سنة، تسكن في العقار ذاته، حملت سفاحًا من علاقة غير شرعية مع شخص مجهول، وخوفًا من الفضيحة، ألقت الطفلين من نافذة دورة المياه.
وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين، أن وفاتهما كانت بسبب الإصابات الأرضية في الرأس ونزيف حول المخ.
وأحالت النيابة المتهمة إلى الدائرة الثامنة في محكمة جنايات الإسكندرية، برقم 26415 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان والمقيدة كلي برقم 2287 شرق الإسكندرية.
مصراوي
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/01/29 at 3:28 م (UTC 2) رابط التعليق
والاخبار القرف بتاعت المصريين دى تفيدنا بى شنو ؟؟
وفرت لينا الدقيق فى المخابز مثلا !! ولا اتملت الطرمبات بنزين !!
ولا ابادت لينا اللوايطه واشباه الفناننين الذين يتغنون باغانى البنات والملو البلد .. لمن جاها طمام من اشكالهم ؟؟