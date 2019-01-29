9 فوائد للسجود أثناء الصلاة لا يعلمها الكثيرون.. تكتبها عبلة الكحلاوي

قالت الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إننا جميعنا نسمع عن الفوائد العلمية والصحية للعديد من الأشياء من مأكولات ومشروبات، وكذلك الكثير من العبادات لها من الفوائد الروحية والجسدية.
وكتبت الكحلاوي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: اليوم نعرض لكم تسع فوائد وحقائق مذهلة للسجود:
١- نظافة الجيوب الأنفية:
نتعرض هذه الأيام لعواصف رملية والتهابات في الجهاز التنفسي بأكمله وأولها الأنف وجيوبها الأنفية وسبحان الله نظافة الجيوب الأنفية أثناء السجود في الصلاة وذلك بسحب الإفرازات.
٢- تغدية المخ بالأوكسجين:
الأوكسجين هو الغذاء الوحيد للمخ ويجب أن ينتقل له بكميات كافية وأثبتت الدراسات أن الدم المحمل بالأوكسجين ينتقل بصورة ممتازة أثناء السجود.
٣- الحفاظ على مرونة المفاصل والوقاية من خشونتها:
يساعد وضع السجود فى الحفاظ على مرونة مفاصل الجسم كله وخاصة العمود الفقري وحمايته مفاصل الجسم من الخشونة والتيبس الذي يصيب مفاصل وعضلات الجسم لأنه يعتبر كتمرين وتدليك لجميع المفاصل والعضلات.
٤- تفريغ للشحنات السالبة في جسم الإنسان:
يتعرض الإنسان طوال اليوم للعديد من الشحنات السالبة الخطيرة من أشياء كثيرة حوله وأهمها الغلاف الجوي وتترسب تلك الشحنات على الجهاز العصبي للإنسان مما يضر بالإنسان ووجد أن السجود والاتجاه للقبلة أي لمكة المكرمة باعتبارها مركز اليابسة هو الوضع الوحيد لتفريغ هذه الشحنات السالبة الضارة.
٥- يقي الإنسان من الإصابة بالدوار وعدم الاتزان:
يعتبر السجود هو التمرين اليومي لمراكز التحكم في جسم الإنسان وخاصة التحكم في الأوعية الدموية الموجودة بالمخ وذلك يؤدي لزيادة كفاءة تلك المراكز في تنظيم الدورة الدموية للجسم كله وبالتالي يستطيع الجسم مواجهة أي تغير في وضع الإنسان أو هزة دون أ ن يصاب بالدوار.
٦- الوقاية من وعلاج مرض البواسير:
فالسجود يساعد على تخفيف الاحتقان الموجود فى منطقة الحوض الخاصة بالإنسان وبالتالي تساعد على الوقاية من وعلاج مرض البواسير.
٧- حيوية ونشاط الجسم:
في السجود نقوم بعملية الزفير وهي خروج غاز ثاني أكسيد الكربون من الجسم ويخرج معه الهواء الراكد وتستعد الرئتان لاستقبال هواء نقي جديد محمل بالأوكسجين الذي بدوره يعطي الحيوية والنشاط لجسم الإنسان بأكمله.
٨- الوقاية من جلطات الدم.
٩- استجابة الدعاء، حيث قال رسول الله (ص) أقرب ما يكون العبد وربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء.
مصراوي