مقتل تاجر سوداني رمياً بالرصاص في الجنوب

أعلنت السلطات المحلية بدولة جنوب السودان، يوم الإثنين، عن مقتل تاجر سوداني الجنسية رمياً بالرصاص بقرية لالاما بولاية مريدي، وقالت إن التاجر يدعى صديق عبدالوهاب، يبلغ من العمر 45 عاماً.
وأشار مسؤول الشرطة في مقاطعة مريدي، كليمنت دبل سفن، بحسب راديو تمازج، إلى أن مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص على التاجر الذي قال إنه يعمل في نقل قصب السكر من مريدي إلى واو .
وأضاف “تعرض تاجر سوداني لهجوم مسلح في قرية لالاما أدى إلى وفاته في الحال، مثل تلك الأفعال لا يجب أن تتكرر والشرطة تجري تحقيقاً لمعرفة منفذي الهجوم”.
وناشد مسؤول الشرطة أسرة الضحية والجالية السودانية في مريدي بالتحلي بالصبر وانتظار نتائج تحقيقات الشرطة.
من جهته، أدان محافظ مقاطعة مريدي دانيال أودادا، مقتل التاجر، وطالب المواطنين بالتعاون مع الشرطة وإلإبلاغ عن أي حالة من عدم الأمان للشرطة من أجل سلامتهم.
الشروق.