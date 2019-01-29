البشير يهاتف الكابلي ويطمئن على صحته

أجرى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، اتصالاً هاتفياً، مساء يوم الثلاثاء، بالفنان الكبير عبدالكريم الكابلي، اطمأن خلاله على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية في ولاية متشجان بالولايات المتحدة، وأوفد البشير سفير السودان بواشنطن محمد عطا، لزيارة الكابلي بمنزله.
وزار عطا الفنان عبدالكريم الكابلي بمنزله بمقاطعة فرجينيا، عقب عودته من رحلة استشفاء، واصطحب عطا حرمه، مها الشيخ، وأعضاء البعثة السودانية بواشنطن.
وتمنى الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، تمام العافية وكمال الصحة للأستاذ الكابلي، حيث ذكر له “أن الجميع في انتظار تحسن صحتك وصوتك وعودتك للسودان للغناء الجميل مرة أخرى”.
من جانبه، قدم الفنان الكابلي الشكر الجزيل للرئيس على اتصاله وحرصه على التواصل، مبدياً سعادته وأسرته بهذا التواصل، متمنياً من الله أن يحفظ السودان وأهله، كما تقدم وأسرته بالشكر للسفير ووفده على الزيارة، وتسهيل التواصل مع رئيس الجمهورية.
سونا
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/29 at 4:01 م (UTC 2) رابط التعليق
كسبر ما بفيدك ما تجمع المهنين