الأمل يرفع وتيرة الإعداد تحت إشراف البرنس

أجرى فريق الأمل عطبرة أمس حصتين تدريبيتين صباحاً ومساءً على ملعبه بمدينة عطبرة وجاء التدريب الصباحي بمشاركة عدد كبير من العناصر وإشراف المدرب هيثم مصطفى وبدأ التدريب بجلسة للمدرب مع لاعبيه شرح خلالها برنامج الإعداد للمباراة المقبلة ورفع من سقف الطموحات لدى اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات والتركيز وتقديم أفضل مستوى واستمر المران لساعة ونصف وعصراً أجرى الفريق تدريباً آخر عبارة عن تقسيمة بين المجموعة شهدت تصحيح للأخطاء ومعالجة السلبيات وتجويد الأداء الفني والخططي وينتظر أن يخوض الأمل الجولة المقبلة يوم الأحد القادم أمام حي الوادي نيالا بملعب عطبرة وسوف تتوالى تدريبات الفهود حتى موعد المباراة المرتقبة.
صحيفة السوداني.