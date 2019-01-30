بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأربعاء .. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.34 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
30/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4367
0.4356
الجنيه الاسترليني
62.4918
62.3364
الفرنك السويسري
47.9764
47.8570
الدولار الكندي
36.0038
35.9143
كرونة السويدية
5.2725
5.2594
الكرونة النرويجية
5.6236
5.6096
الكرون الدنماركي
7.3162
7.2980
الدينار الكويتي
156.6191
156.2295
الريال السعودي
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9994
12.9670
الريال القطري
13.1089
13.0763
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.6174
54.4816
XAR
2017.3209
2012.1499
الخرطوم (كوش نيوز)