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اقتصاد وأعمال

2019/01/30

2019/01/30


بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأربعاء .. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى



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أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.34 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

30/01/2019
العملةشراءبيعمتوسط
العملةشراءبيعمتوسط
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4345
0.4367
0.4356
الجنيه الاسترليني
62.1809
62.4918
62.3364
الفرنك السويسري
47.7377
47.9764
47.8570
الدولار الكندي
35.8247
36.0038
35.9143
كرونة السويدية
5.2463
5.2725
5.2594
الكرونة النرويجية
5.5956
5.6236
5.6096
الكرون الدنماركي
7.2798
7.3162
7.2980
الدينار الكويتي
155.8399
156.6191
156.2295
الريال السعودي
12.6663
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9347
12.9994
12.9670
الريال القطري
13.0437
13.1089
13.0763
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
54.3457
54.6174
54.4816
XAR
2006.9790
2017.3209
2012.1499

الخرطوم (كوش نيوز)

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