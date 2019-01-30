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جرائم وحوادث

2019/01/30

2019/01/30


السجن (3) سنوات لشاب تحرش بعروس



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قضت محكمة جنايات الأزهري ، بتوقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات ، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالتحرش بعروس داخل منزلها بمنطقة مايو جنوب الخرطوم .

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان كان قد تسلل إلى منزل العروس الشاكية عبر الحائط الذي يفصل بين منزل المدان والشاكية ، وذلك عند خروج زوجها لأداء صلاة الفجر بمسجد المنطقة ، واستطاع الدخول إلى غرفتها وقام بإغلاق الباب .

وعندما شعرت الزوجة الشاكية بوجود حركة مريبة ، أطلقت أصوات استغاثة وهبت أسرة زوجها التي تقيم معها في المنزل لنجدتها وألقوا القبض على المدان واقتياده إلى قسم الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة وتدوين بلاغ ضده بتهمة التحرش ، وبتحويل المتهم للمحكمة أصدرت في مواجهته العقوبة أعلاه .

الخرطوم (كوش نيوز)

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