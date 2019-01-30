السجن (3) سنوات لشاب تحرش بعروس

قضت محكمة جنايات الأزهري ، بتوقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات ، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالتحرش بعروس داخل منزلها بمنطقة مايو جنوب الخرطوم .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان كان قد تسلل إلى منزل العروس الشاكية عبر الحائط الذي يفصل بين منزل المدان والشاكية ، وذلك عند خروج زوجها لأداء صلاة الفجر بمسجد المنطقة ، واستطاع الدخول إلى غرفتها وقام بإغلاق الباب .
وعندما شعرت الزوجة الشاكية بوجود حركة مريبة ، أطلقت أصوات استغاثة وهبت أسرة زوجها التي تقيم معها في المنزل لنجدتها وألقوا القبض على المدان واقتياده إلى قسم الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة وتدوين بلاغ ضده بتهمة التحرش ، وبتحويل المتهم للمحكمة أصدرت في مواجهته العقوبة أعلاه .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2019/01/30 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
كل يغنى على ليلاه