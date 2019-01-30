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مدارات, منوعات

2019/01/30

2019/01/30


شاهد بالصورة.. سيدة سودانية تطرز “ثوبها” بشعار الثورة (تسقط بس) وتعرض نفسها للانتقادات



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تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان صورة لسيدة سودانية قامت بتطريز ثوبها بشعار ثوار الثورة السودانية “تسقط بس”.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد فاجأت السيدة النشطاء والثوار بخوطتها التي أقدمت عليها, وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول الصورة على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

وأنقسم الرواد في تعليقاتهم حول الصورة ما بين مؤيد ومعارض لخطوة السيدة, حيث يرى المؤيدون أن ما أقدمت عليه يؤكد وقوفها مع أبناء شعبها بطريقة مبتكرة ومختلفة.

فيما يرى المعارضون أن السيدة أتت بفعل مشين, حيث أهانت الثوب السوداني بالكتابة عليه إضافة إلى تحريضها للشباب على الخروج على الحاكم في مواكب تظاهرات بعد أن غمدت النيران قليلاً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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