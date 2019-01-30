صحفي كويتي : المظاهرات لن تُسقِط البشير

أكد رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، يوم الثلاثاء، أن التظاهرات التي تشهدها البلاد نتيجة للأوضاع الاقتصادية، لن يجني منها الشعب السودانى ثماراً، مثلها مثل مظاهرات الشعب الفرنسي.
وأشار الجار الله إلى فارق مستوى المعيشة، بقوله “مظاهرات فرنسا لم تسقط الرئيس ماكرون، ولن يسقط البشير في السودان، هناك ثقافة حكيمة تقول إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع”.
وتابع الجار الله: “الحراك الذي أسقط الرئيس المصري حسني مبارك، والذي قاده الإخوان، اتهم مبارك بأن لديه ثروة بسبعين مليار دولار، وبعد التحقيق والبحث والنبش في كل بنوك العالم تبين أنه لا يملك إلا سبعين ألف مليم الآن”، بحسب الجار الله الذي قال “إن الذين يتهمون البشير بنفس الرقم وهو لا يملك ذلك الرقم”.
شبكة الشروق.
3 التعليقات
شكري
2019/01/30 at 3:10 م (UTC 2) رابط التعليق
هناك مثل هندي يقول ( القطرات المتتابعة تهد أعظم الصخور )
abahmd
2019/01/30 at 3:26 م (UTC 2) رابط التعليق
في السياسة ارفع سقف مطالبك لاكثر مما تريد لتنال ماتريده بالتدريج ,,
مطالب اصحاب السترات الصفراء ارتفعت بالتدريج لتصل الي مطالبة الرئيس بالتنحي رفع سقف المطالب الي اعلي سقف والتعنت هو ما اضر حركتهم ,, خصوصا وانهم في بلد ديمقراطي يكفل حرية الراي والاحتجاج ,, فاصحبت تصور وكانها تعنت اكثر مماهي مطالب قابلة للتحقيق,, بعكس الوضع في السودان في بلد لايوجد فيه اي حرية راي او ديمقراطية
ادريس
2019/01/30 at 3:33 م (UTC 2) رابط التعليق
قد يسقط على صفحات الوتساب والفيس وفى احلام مراهقى السياسة ومناضلى الجلكسيات…لكن الواقع يقول ان حركة المرور تسير بصورة منتظمة …وان دولاب العمل فى المرافق الحكومية والخاصة يعمل بتراتبيه تقليدية. ..وان الجيش يؤدى واجبة فى حماية التخوم …والشرطة تحاسب المتفلتين…والامن والمخابرات يقضى على التامر الذى يستهدف هذا الجيل من الشباب الذى اتضح انه ضعيف الادراك ومغيب فكريا…هذا الشباب الذى بات يعشق كاظم الساهر ويتنفس اكاذيب الربيع العربى ويتمايل على انغام اولاد الصادق نانسى عجرم…ناسييا ان هناك شباب فى اعمارهم يصحون الفجر لفرض الصلاة ثم يذهبون الى المزارع والبلدات منهم يشق الارض ومنهم من يرعى الابل والماشية يعشقون الدوبيت والمسدار يتسابوقون للمجالدة فى الافراح…هؤلاء هم الواقع وهم السودان. …ان اردوا التغيير لفعلوه و لفعلته الحكومة حبا وكرامة