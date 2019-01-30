ارتفاع متباين في السيارات بكرين بحري

تشهد أسعار السيارات بكرين بحري تبايناً وفقما أكدته جولة قامت بها (السوداني) أمس.
وأشار عبد الباقي أحمد صاحب معرض الصحوة الى ارتفاع أسعار السيارات، وقال إن موديل (2014) قفز سعرها الى (1,200) مليون و(200) ألف جنيه بدلاً من (1,100) مليون و(100) ألف جنيه، وقفز سعر التوسان موديل (2015) الى (1.550) (مليون و(550) ألف جنيه بدلاً من (1.400) مليون و(400) ألف جنيه، وقفز سعر الآكسنت موديل (2013) لـ(700) بدلاً من (600) ألف جنيه، وقفز سعر الآكسنت موديل (2014) لـ(850) ألفاً بدلاً من (700) ألف جنيه، وقفز سعر الآكسنت موديل (2015) مليون جنيه بدلاً من (900) ألف جنيه، وأشار الى أن باب استيراد السّيّارات لم يفتح بعد ولكن فتح باب استثناء المُغتربين، وقال إن الاستثناءات من موديل (2014) فما فوق أقل من الموديل المذكور لم يدخل للبلاد حتى الآن، أما السيارات المستعملة فإن أسعار الكليك موديل (2003) قفز سعرها الى (600) ألف جنيه بدلاً من (450) الف جنيه، أيضاً سعر الآكسنت المستعملة موديل (2006) استقر في (600) ألف جنيه.
وأضاف عمر عبد الرحمن التاجر بالكرين أنّ أسعار الآكسنت موديل (2013) قفز سعرها الى (750) ألفاً بدلاً من (650) ألف جنيه، وقفز سعر الآكسنت موديل (2014) لـ(850) ألفاً بدلاً من (450) ألفاً وسعر الآكسنت موديل (2015) الى (950) ألف جنيه، وسعر الصوالين التوسانات موديل (2015) قفز سعرها الى (1700) مليون و(700) ألف بدلاً من (800) ألف جنيه وقفز سعر الآكسنت موديل (2014) لـ (1.650) مليوناً و(650) ألف جنيه بدلاً من (1,500) مليون و(500) ألف جنيه قبل (4) أشهر، والهايسات موديل (2014) استقر سعرها في (1100) مليون و(100) ألف جنيه، واستقر سعر الهايس موديل (2015) في (1.200) مليون و(200) ألف جنيه.. أما أسعار السّيّارات المستعملة مثل الكليك وهي حسب نظافة السيارة وقفز سعر السيارة الكليك موديل (2007) الى (800) ألف بدلاً من (700) ألف جنيه، وقفز سعر الكليك موديل (2014) الى (600) ألف بدلاً عن (550) ألف جنيه.. أما اسعار السيارات الكورولات فقفز سعر الكورولا موديل (2013) الى (1200) مليون و(200) ألف جنيه بدلاً من (1000) مليون، وقفز سعر الكورولا موديل (2014) الى (1,500) مليون و(500) ألف جنيه بدلاً من (1,300) مليون و(300) ألف جنيه.
وأكد تاجر كرين لـ (السوداني ) أن سعر سيارة انفنينتي موديل (2014) قفز الى (1,300) مليون و(300) ألف جنيه بدلاً من (مليون جنيه)، وقفز سعر سيارة مورنينق موديل (2014) الى (750) ألفاً بدلاً من (550) ألفاً، وقفز سعر الآكسنت موديل (2014) الى (مليون جنيه) بدلاً من (800) ألف جنيه، وقفز سعر التوسان موديل (2014) الى (1,500) مليون و(500) ألف جنيه بدلاً من (1,200) مليون و(200) ألف جنيه.
وأوضح تاجر كرين فضّل حجب اسمه أن أسعار الآاكسنت موديل (2014) قفز سعره الى (850) ألفا بدلاً من (750) ألف جنيه، وقفز سعر الآكسنت موديل (2015) الى (900) ألف بدلاً من (800) ألف جنيه، وقفز سعر البرادو موديل (2014) الى (3) ملايين جنيه بدلاً من (2,5) مليون جنيه، وقفز سعر البرادو موديل (2015) الى (3,5) مليون جنيه بدلاً من (3) ملايين جنيه، وقفز سعر التوسان موديل (2014) الى (1,500) مليون و(500) ألف جنيه بدلاً من (1,100) مليون و(100) ألف جنيه، وقفز سعر التوسان موديل (2015) الى (1,600) مليون و(600) ألف جنيه بدلاً من (1,300) مليون و(300) ألف جنيه، وقال إنّ حركة الشراء ضعيفة بنسبة (50%) خاصةً هذه الأيام بسبب الاحتجاجات الشعبية.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
ود عازة
2019/01/30 at 5:51 م (UTC 2) رابط التعليق
وتقولوا مفلسين