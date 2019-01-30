القوات المسلحة: لن نسمح بسقوط الدولةوإنزلاقها للمجهول

جددت القوات المسلحة حرصها على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وصيانة أرواحهم وحماية ممتلكاتهم، وأكدت جاهزيتها للتصدي لكل أشكال التآمر والمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني السوداني، كما جددت تمسكها والتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين .
جاء ذلك في اللقاء التنويري للضباط برتبتي العميد والعقيد الذي انعقد صباح اليوم بأكاديمية نميري العسكرية العليا، حيث أبان الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعي تماماً كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية، وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها، وقال إن هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة ، مؤكداً أنهم لن يفرطوا في أمن البلاد ولا في قيادتها.
من جانبه أكد الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو إنزلاقها نحو المجهول، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والإستقرار، وقال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته امام العالم وتؤلب عليه المنظمات الدولية وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها.
وأكد عبد المعروف أن القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة التي أساءت إليها، وجزم بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى “شذاذ الأفاق” من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج ، و لن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن و سلامة المواطنين.
سونا.