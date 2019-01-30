بنك السودان المركزي يعلن رسمياً طرح فئات الــ100 والـ200 جنيه

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، طرح فئات الــ”100″ والـ”200″ جنيه، وكشف عن تسليمها للمصارف التجارية يوم الأربعاء، مُستعرضاً خطة البنك لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية بإصدار هذه الفئات الورقية الجديدة.
وقدم الزبير تنويراً وتعريفاً لمديري عموم المصارف التجارية العاملة بالبلاد، بالفئات الورقية الجديدة “100-200” وعلاماتها التأمينية.
وأشار إلى أن البنك سيعمل على تغطية الأجور والمرتبات بالكامل، بالإضافة إلى وجود خطة أخرى لتغذية الصرافات الآلية تغذية شاملة داخل وخارج ولاية الخرطوم.
ووجه الزبير المصارف بالتعاون مع بنك السودان المركزي، بغرض إنفاذ هذه الخطة.
من جانبه، ثمن رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبدالله، دور البنك المركزي في حل مشكلة النقص في الأوراق النقدية.
ودعا عبدالله، مديري عموم المصارف التجارية، للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لإنفاذ خطته الرامية لإعادة الثقة في النظام المصرفي.
شبكة الشروق