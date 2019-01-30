“خليك فى حضن أمك”.. حملة للبنات ردًا على شباب “خليها تعنس”

دشن مجموعة من الفتيات على السوشيال ميديا، كلا من حملة “خليك فى حضن أمك ” و “خليه يخلل” للرد على حملة “خليها تعنس”، والتى أطلقها مجموعة من الشباب وتهدف إلى مقاطعة الزواج لارتفاع التكاليف والمهور والمطالبات الغير منطقية خارج قدرتهم المادية.
قالت دعاء:”حد عمل هاشتاج خليها تعنس أحب أقوله أن الستات و البنات ليست سلعة و لا أظنك ترضاه على اختك أو بنتك .. و إذا كان هناك بعض الناس يغالون فى طلبات الزواج فده مش مبرر أبدا للغباء ده .. طيب البنات عملت حملة و سمتها خليك فى حضن أمك”.
وأضافت منار :”حملتين ضد بعض !.. خليها تعنس خليه يخلل هذا مؤشر خطير على مجتمعنا ويحد من الترابط والامتناع عن ما حلل الله به وهو الزواج والحب وزيادة النسل ..ياريت مش كل حاجة ننقاد وراها دون التعرف على النتائج السلبية”.
وعارض شاهين فكرة الهاشتاجات بين الفتيات والرجال، قائلاً :” لا حول ولا قوة إلا بالله هي مين اللي خليها تعنس أختك ولا بنتك ومين اللي خليك في حضن أمك ابنك ولا أخوك ..انتوا كده ضد سنة الله فى الأرض”.
وسخر محمد من الحملتين، قائلاً :” خليه تعنس دى حمله الشباب، البنات عملت حملة بردوا اسمها خليه يخلل وكل دا بسبب مطالب الأهالى المبالغ فيه من شبكه ومهر وشقه وعفش وأهم حاجه النيش”.
كتب هيثم سلامة
اليوم السابع