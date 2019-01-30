النيابة المصرية تحبس طبيب أسنان أوهم مريضة بإصابتها فى المبيض لإجراء كشف”نساء”

قررت نيابة مركز فرشوط شمال قنا، حبس طبيب الأسنان 4 أيام على ذمة التحقيق لتوقيعه الكشف على امرأة فى موقع غير تخصصه، بعدما أوهمها أن آلم أسنانها ناتجة عن وجود التهابات بالمبيض، كما وجهة النيابة فى التحقيق تهمة “هتك عرض”.
وكانت اللواء مجدى القاضى تلقى إخطارًا يفيد قيام مواطن بتحرير محضر ضد طبيب أسنان بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، يتهمه بتوقيع كشف نساء لزوجته التى توجهت لعيادته للكشف، بعدما أوهمها بأن أسباب آلام الأسنان التى تعانى منها وجود التهابات فى المبيض، وقام بإجراء الكشف عليها.
وكشف البلاغ والذى حمل رقم 198 لسنة 2019 يتهم فيه طبيب يدعى “مصطفى.م.ع” طبيب أسنان، بتوقيع كشف نساء لزوجته التى ذهبت إليه لتعرضها لبعض ألام الأسنان، وأن أسبابها يرجع إلى التهاب فى المبيض، وأجرى لها كشف عليها دون وجه حق، وبالمخالفة للتخصص الذى يعمل فيه.
قنا – وائل محمد
اليوم السابع