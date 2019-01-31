فيفا: انتقالات اللاعبين في 2018 تتخطى 7 مليارات دولار

كشفت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن حجم الإنفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الأولى في عام 2108 حاجز السبعة مليارات دولار، بلغ نصيب قارة أوروبا منها نسبة 78،2 في المئة.
ووفقا لما جاء في الدراسة، شهد العام الماضي تسجيل 16،533 حالة انتقال، تتعلق بـ14،186 لاعبا من 175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ اجمالي وصل الى 7،03 مليارات دولار.
وارتفعت نفقات الانتقالات بنسبة 10،3 بالمئة في 2018 مقارنة مع عام 2017.
وانفق 31 ناديا فقط أكثر من 50 مليون دولار، وتمثل هذه الاندية بمفردها أكثر من نصف الانفاق الاجمالي، كما أوضح الفيفا أن الاندية التابعة للاتحاد الأوروبي تمثل نسبة 78،2 بالمئة.
وفيما يخص الإيرادات، تعتبر فرنسا الأكثر استفادة حيث بلغت عائدات الانتقالات 467،2 مليون دولار، فيما وصل العجز في إنجلترا الى 1،05 مليار دولار، وهو الاعلى بين الدول.
سبوتنيك