الشرطة تضبط سيارة نقل (ثلاجة) تعمل في تهريب دقيق المخابز بامتداد ناصر

تمكنت شرطة محلية الخرطوم، قسم امتداد ناصر ، من ضبط أكبر عملية تهريب لدقيق المخابز المدعوم يقدر بعدد (120) جوالاً زنة (50) كيلو جرام أثناء عملية تهريبه من مخبز بامتداد ناصر مربع (1) بإحدى سيارات النقل الكبيرة على هيئة ثلاجة.
وكشف معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة “محمد أحمد علي ” رئيس لجنة أمن المحلية ، خلال وقوفه على الضبطية بقسم الشرطة بحضور مدير شرطة المحلية اللواء”علي محمد عثمان، كشف عن اشتباه إحدى دوريات الطواف الليلي التابعة لدائرة الاختصاص بالقسم في إحدى سيارات النقل أثناء توقفها أمام مخبز بالمنطقة في تمام الساعة الرابعة إلا ثلثاً فجراً وهي تقوم بتحميل جوالات الدقيق بغرض تهريبه، حيث تم القبض على سائق العربة وصاحب المخبز واثنين من المتهمين، وتم فتح بلاغ في مواجهتهم وتحويل البلاغ للأمن الاقتصادي لمتابعة الإجراءات المتعلقة حيال المتهمين.
وشدد المعتمد على ضرورة محاربة المتلاعبين في قوت الشعب المدعوم والذي تقدر قيمته فقط من الجوالات المهربة موضوع البلاغ بمبلغ (81.600) جنيه مدعومة مباشرة من الدولة، مشيراً بأن العملية تعتبر غير أخلاقية ولا تشبه الشعب السوداني وتندرج في محاربة المواطنين عبر قوتهم ليذهب عائده إلى جيوب ذوي النفوس الضعيفة، موجهاً الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالأحياء باتخاذ المزيد من التحوطات الاحترازية ومراقبة المخابز وصرف الحصص المقررة لمجابهة ظاهرة تهريب دقيق المخابز بغرض الكسب الرخيص وافتعال الاحتقان وسط المواطنين بسبب ندرة الخبز.
صحيفة المجهر السياسي