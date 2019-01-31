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منوعات

2019/01/31

2019/01/31


شباب يعلنون (زهدهم) في الزواج .. والسبب (شيلة العرس)



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ارتفعت أسعار (شيلة العرس) ووصلت تكاليفها إلى أرقام فلكية تتراوح ما بين (13) و(100) مليون متضمنة (الريحة) التي وصلت أسعارها إلى (10) ملايين للأصلية .

ويقول “صديق” صاحب محل بسوق ليبيا : (تختلف الأسعار حسب الحجم والعدد إذا كان ثلاث قطع أو أربع أو ست تبلغ قيمة الشيلة المكونة من ثلاث قطع ما بين (7 -5) ملايين خالي ريحة.. أما الست قطع فتبلغ قيمتها (12) مليوناً خالي ريحة ) .

ويضيف: ( كلما كانت الجودة أعلى ارتفع السعر وبعض الشيلات يصل سعرها إلى (100) مليون، وتختلف الخامات من حيث الجودة وتعد الخامات السعودية هي الأفضل لتتأتي من بعدها دبي الصين)، وعن كيفية الفرز بين (الريحة) الأصلية من المقلدة يقول الأصلية ظاهرة وعادة تكون عليها ديباجة توضح الجهة المصنعة والبلد .

وفي الأثناء وبحسب صحيفة المجهر حالة تذمر كبيرة من الشباب لهذا بالارتفاع الكبير في أسعار (الشيلة) وقطع بعضهم بأنهم (زاهدون) في الزواج – على الأقل في الوقت الحالي – إلى حين تحسن الظروف المعيشية .

وأكد “حسين عبدالله” (موظف) أن من يفكر في الزواج في ظل هذه الظروف هو مجنون لا محالة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        ود ساتي

        2019/01/31 at 1:01 م (UTC 2) رابط التعليق

        وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) النور

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