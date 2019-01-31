في كأس زايد للأندية الأبطال المريخ ضيفًا على مولودية الجزائرمساء اليوم بملعب (5 جوليه)

يامل مريخ السودان في الخروج بنتيجة إبجابية عندما يحل ضيفًا في الثامنة من مساء اليوم، على مولودية العاصمة الجزائري على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ضمن ذهاب الدورالربع النهائي لبطولة زايد للأندية العربية، وسيكون الرهان على خبرة نجوم الفريق لتحقيق طموحات الجماهير على الرغم من ظروف الإصابات وسط اللاعبين وكانت بعثة الأحمر قد وصلت إلى الجزائر منذ وقت مبكر وحلت بأفخم فنادق العاصمة وأدى الفريق ثلاث تدريبات ويسعى المدرب يامن الزلفاني مواصلة سيرته الجيدة في بطولة كأس زايد بعد أن قاد الأحمر للتأهل على حساب اتحاد العاصمة الجزائري وكان قبلها قد أخرج الجيش السوري في الدور الأول.
مسيرة المولودية في البطولة
بدأت مسيرة المولودية الجزائري في بطولة زايد للأندية العربية بدأت بمواجهة سهلة أمام الرفاع البحريني الذي تخطاه بالفوز ذهابًا بهدفين لهدف والتعادل إيابًا غير أن الفريق واجه بعد ذلك تحديًا صعبًا بملاقاة النصر السعودي وكانت المفاجأة الصاعقة بتأهل الجزائري بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة هدف نظيف ومن ثم الفوز بهدفين مقابل هدف ليتأهل لمواجهة المريخ ليكون الفريقان قد أطاحا بعملاقين في طريق وصولهما الربع النهائي.
الزلفاني في مواجهة مع عمروش
المنطقة الفنية للمريخ ومضيفه مولودية الجزائر تفيض بالحيوية والشباب لوجود مدربين شابين يملكان ذات الطموح والرغبة في تحقيق إنجاز لهما ولفريقيهما، وعلى النقيض من خيبة أمله المحلية والأفريقية لفت يامن الزلفاني أنظار الجميع وهو يقود الفريق بحنكة كبيرة في بطولة زايد ونجح في قيادة فريقه بذكاء كبير، لتكون أمامه فرصة مثالية لمزيد من السطوع غير أن طموح التونسي سيصطدم بعناد عادل عمروش الذي يقود الدفة الفنية للمولودية، ويمر كلا الفريقين بظروف صعبة تضع المدربين على المحك لتجاوز النقص والمعاناة، وستحدد نتيجة جولة الذهاب ملامح الإياب بدرجة كبيرة وحال خرج المريخ بنتيجة إيجابية فإن تأهله لن يكون صعبًا.
تشكيلة المريخ
يفقد المريخ جهود عدد من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقاف على رأسهم بكري المدينة، سيف تيري، سومانا مجيدو ومنجد النيل، وسيدفع الزلفاني في مواجهة اليوم بعلي عبد الله أبوعشرين في حراسة المرمي بجانب صلاح نمر وأمير كمال وأحمد آدم وحمزة داؤود وفي الوسط محمد الرشيد، وضياء الدين محجوب ومحمد حامد التش ومحمد هاشم التكت بجانب محمد عبد الرحمن ورمضان عجب في المقدمة الهجومية ويجلس على الدكة كل من على عصام عبد الرحيم، ، التاج يعقوب، محمد الجس، خالد النعسان.
الغربال في مهمة جديدة
يأمل هداف المريخ محمد عبد الرحمن في زيادة أهدافه ومطاردة النيجيري إيمانويل بنهايني مهاجم الاتحاد السكندري الذي يملك ستة أهداف فيما يملك الغربال 5 أهداف نال 3 منها في مباراة واحدة أمام اتحاد العاصمة بالقلعة الحمراء،وستكون فرص الغربال أوفر في انتزاع اللقب الشخصي ذلك أن بنهايني سيواجه مع فريقه الهلال السعودي أقوي أندية البطولة على الإطلاق في مباراتين بالإسكندرية ومن ثم بالعاصمة السعودية الرياض.
أبوعشرين في أول اختبار حقيقي
المهمة الأصعب في مباراة اليوم ستكون لحارس المريخ على عبد الله أبوعشرين الذي سيواجه اختبارًا حقيقيًّا، في ظل غياب منجد النيل للإيقاف وكان منجد النيل حاضرًا في جولة الإياب بعد أن قدم مباراة كبيرة علي ذات الملعب وتصدى لأهداف محققة أمام اتحاد العاصمة وساهم في منح فريقه بطاقة الترشح.
صحيفة الصيحة.