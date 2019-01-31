الإمارات تتجه لإنشاء آبار للمياه بكسلا بتكلفة مليون دولار

كشفت دولة الإمارات عن إنشاء 4 آبار للمياه بولاية كسلا بتكلفة تقارب مليون دولار بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وتنفيذ ديوانه فيما يبلغ عدد المستفيدين حوالي 20 ألف مستفيد.
وامتدح والي كسلا آدم جماع دعم دولة الإمارات للسودان خاصة في المشروعات والأعمال الخيرية وقال خلال حفل الافتتاح إن محطات المياه تعمل بالطاقة الشمسية وترفد محلية ريفي غرب كسلا بالمياه العذبة، مشيراً إلى أنه عمل ضخم في ظل احتياج ولاية كسلا للمياه مؤكداً أن محطات المياه تشمل بركات والعالمية ودريهيش وأبوطلحة.
وقال سفير دولة الإمارات حمد الجنيبي إن سقيا الخير وحصاد المياه في المنطقة يحقق الاستقرار والتنمية، وقال معتمد ريفي غرب كسلا محمد الرشيدي إن خير الإمارات لم ينقطع عن ولاية كسلا، مشيراً إلى أن هناك بشريات كثيرة قادمة ومن أهمها إنشاء 11 محطة آبار في ريفي غرب كسلا بالطاقة الشمسية يبدأ العمل فيها خلال أسبوعين.
صحيفة السوداني.