سجن شاب (6) أشهر أدين بسرقة (موتور)

ضت محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها (25) ألف جنيه، على شاب أدين بتهمة سرقة (موتور) من منزل مهندسة بالأزهري.
وأصدر قاضي المحكمة “علي حسن” الحكم بعد سماع أقوال شهود الاتهام الذين أكدوا سرقة المتهم لـ(الموتور).
وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهم بعد تلقيها بلاغاً من الشاكية بسرقة المتهم (موتور) كانت تحتفظ به داخل منزلها، حيث دونت ضده بلاغاً وأحالته إلى المحاكمة.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
جوجو
2019/01/31 at 6:58 م (UTC 2) رابط التعليق
قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].