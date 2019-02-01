عرسان خلف القضبان بمحكمة بحري الجنائية

تنظر محكمة الجنايات ببحري في البلاغ المفتوح في مواجهة أربعة من المتهمين وذلك على إثر البلاغ المفتوح من الشاكي مصعب عبد الباري حسب صحيفة الدار الذي فوجئ بسطو المتهمين على محله التجاري بالسوق المركزي بشمبات ودخولهم إلى الدكان بقص الزنك وسرقة سبعة موبايلات ومبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه وبعد تدوين البلاغ تمكنت شرطة الصافية من القبض على المتهمين من ضمنهم الرابع باستلام المال المسروق واتضح بأن أحد المتهمين عريساً قبل أيام من القبض عليهم والمتهم الآخر تزوج حديثاً ليصبح اثنان من المتهمين الأربعة عرساناً في قفص الاتهام حيث يتولى تمثيل الاتهام الأستاذ عائد أحمد محمد أحمد المحامي لتقوم المحكمة بالسير في إجراءات المحاكمة بعد أن تعثرت إجراءات تنازل الشاكي عن حقه الخاص.
الخرطوم (كوش نيوز)