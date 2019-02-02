شاهد بالصورة .. لاعب قطر “السوداني” يقف مع والده في أحد شوارع الدوحة!

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للاعب منتخب قطر “المجنس” عبد العزيز حاتم مع والده وعدد من الأشخاص وهم في أحد شوارع الدوحة.
وظهر اللاعب في الصورة الجماعية مع والده الذي يرتدي الزي السوداني، بصحبة عدد من الأشخاص يبدو أنهم أقاربه، وعلى ملامحهم علامات السعادة بسبب النتائج الإيجابية التي حققها منتخب قطر في بطولة كأس آسيا.
يذكر أن منتخب قطر حقق الفوز أمس بكأس الأمم الاسيوية 2019 بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف لهدف، بلاعبين تم تجنيسهم للعب في صفوف المنتخب القطري.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
الواضح
2019/02/02 at 12:49 م (UTC 2) رابط التعليق
حديث كاذب . الصورة قديمة . المنتخب القطري يصل بعد ظهر اليوم . وبعدين بطلوا حكاية سوداني دي . حتي لو اصوله سودانية هو قطري المولد والصناعة . يعني قطر هي من علمته لعب الكرة
abahmd
2019/02/02 at 1:29 م (UTC 2) رابط التعليق
الواضح والصراحة صعبة ؛
بس دي محاولة بحث عن انتصار للذات السودانية والتعلق بشي يفرح في ظل الفشل المصاحب لكل المستويات ؛؛ السياسية؛الرياضة؛الاقتصاد؛ المهم اي شي سوداني نفرح بيهو ؛
علي بلدو: بالرغم من شطحاتو لكن عندو اوصاف للحالة الفيها المواطن السوداني قد تكون صحيحة وبنسبة كبيرة
الله يستر,,,,