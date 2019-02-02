بالفيديو .. وفاة أكبر معمرة مسلمة في العالم وهي تصلي … لم تستمتع إلا “بيوم واحد” فقط في حياتها!

توفيت السيدة “كوكو استمبولوفا” التي تعتقد الحكومة الروسية أنها أكبر معمرة مسلمة في العالم، وهي تصلي داخل منزلها في قريتها ببراتسكو.
وكانت كوكو مدرجة في السجلات الروسية وقد تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بقولها إنها عاشت فقط يوم واحد سعيد طوال حياتها، عندما دخلت المنزل الذي بنته بيديها عندما عادت من منفاها في كازاخستان.
توفيت عن عُمر يناهز 128 عاماً
ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” أن كوكو التي توفيت عن عُمر يناهز 128 عاماً كانت إحدى الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، وذلك وفقا لسجلات التقاعد المقبولة من صندوق التقاعد الحكومي في البلاد.
وقد أوضح حفيد كوكو “إلياس أبو بكروف” أنه في 27 يناير تناولت كوكو طعامها كالمعتاد في منزلها بالشيشان، قبل أن تتوفاها المنية في وقت صلاتها،مشيراً أنها قد تعرضت في وقت سابق لوعكة صحية والطبيب أعطاها الأدوية اللازمة.
صحيفة المرصد