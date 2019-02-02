المالية توقف مرتبات 709 عمال

أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض، عبدالقادر الخير، إيقاف مرتبات 709 عمال لوجود مخالفات بملفاتهم، وكشف عن وجود نقص في إجراءات أكثر من 12 ألف ملف لعاملين في الخدمة العامة بالولاية.
ونوه الخير خلال ترؤسه الخميس اجتماع اللجنة العليا لحوسبة مرتبات العاملين بالولاية، إلى أنه قد تم تكوين لجان فرعية بكل المحليات والوزارات لإكمال نقص الملفات.
وأشار إلى إكمال اللجنة لأكثر من 6 آلاف ملف، وتابع” اللجنة منحت فرصة لنواقص المستندات لمدة شهر تنتهي في الـ28 من فبراير المقبل”، مبيناً أن مشروع حوسبة المرتبات قطع شوطاً كبيراً.
وناشد الخير أصحاب الملفات الناقصة للإسراع في تكملة المستندات المطلوبة، وتوعّد باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل عامل لم يكمل مستنداته، وأكد أنه سيتم إيقاف مرتبه بنهاية شهر فبراير المقبل.
شبكة الشروق
1 التعليقات
ابو جهاد
2019/02/02 at 4:05 م (UTC 2) رابط التعليق
هناك من يأخذون مرتبات من غير ان يعملوا اى عمل راجع كل عمال المحليات تجد العجب العجاب