أعلنت حكومة الشمالية، زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% عن العام الماضي، وتوفير كل المدخلات الزراعية من حاصدات ومكافحة الآفات، وأكدت استعدادها لموسم الحصاد الشتوي الذي يتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الأيام المقبلة للولاية.
وأوضح والي الولاية، ياسر يوسف، خلال لقاء مع وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، اهتمام حكومته بالإنتاج الزراعي والتنمية المستدامة للمشاريع الزراعية وتخفيف أعباء المعيشة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين والتعايش السلمي.
وقدم شرحاً مفصلاً عن أداء الولاية خلال الفترة الماضية حول التداعيات الأمنية والأحداث الأخيرة، مؤكداً أن حكومة ولايته قامت بجهد كبير في الإعداد للموسم الزراعي الشتوي.
هذا وكان وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، قد أكد على ضرورة مضاعفة الجهد في الاهتمام بمعاش الناس، وتوفير السلع الضرورية وتذليل كافة المعوقات والاهتمام بمتابعة انسياب السلع الضرورية للمواطنين من مشتقات بترولية والدقيق والقمح والاهتمام بمشاريع التنمية والتركيز على المشاريع الزراعية.
وقد اطمأن الوزير على الوضع الاقتصادي والأمني وأمر الإنتاج بالولاية، داعياً للاهتمام بالإنتاج الزراعي، ووقف على جهود حكومة الولاية في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاطمئنان على سير انسيابها.
شبكة الشروق
1 التعليقات
عابد
2019/02/03 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا الكلام الدمر البلد ودمر هذه الولاية ورحل وهاجر 90% من سكانها …… ياجماعة اتقوا الله في الناس .. هذا الوالي عمره كم شهر وقبله كم والي دمر الولاية ياريت يفلح يرجع م دمره من سبقه .. اغلى منطقة قد يكون في العالم خليكم من السودان قيمة السلع اغلى منطقه في العالم لايوجد علاج .. اما التعليم مدارس شيدها الاباء ونحن مواصلين اليوم كل المدارس بالجهد الشعب اليوم شغالين في اخر مدرسة بالجهد الشعبي اتحدى اي مسؤول لو من عهد عبود يقول شيد مدرسة بهذه المنطقة .. بعد كل هذه الامور ياتي اسامه عبدالله وعصابته يصنعوا قرار بين ليله وضحاها وسرقة اراضي المواطنين وتمليكها لاجانب بمساحات لا يقبلها عاقل او زول لديه ذرة ولاء لهذا الوطن لا قدم هؤلاء الاجانب الحق الذي نصته الاتفاقيه في العقد ولا عمر الارض يبقى انت يارئيس الجمهورية سبب كل بلاوي البلد بتصدق الشياطين الحولك اسامه عبدالله البقولوا نسيبك دا ما كان مدير السدود وزير بعد اصدر القانون ونهب اراضي المواطنين يذهب موظف لشركة اجنبيه وين النخوة دا شكل مسؤول وين هيبه الدولة بجهه وزير وبجهه موظف في قطاع خاص واجنبي وامطار والراجحي كلها شركات منسوبي الدولة افسدوا فيها ودمروا البلد من وين عملوا هذه الثروات من وين تحدي انا اجيب ليكم سودانين مغتربين مرتبهم يعادل بالسوداني في الشهر اكثر من اربعه مليار جنيه 4 مليار جنيه بعد هذا المبلغ لم يعملوا ثروة كما عملوها منسوبي الدولة