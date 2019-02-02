سودانية 24 تنفي إيقاف حاتم التاج

نفت قناة سودانية 24 إيقاف المذيع حاتم التاج أو أي مذيع بسبب ترحمه على شهداء الاحتجاجات، وقال المدير العام للقناة الطاهر حسن التوم الذي كان يتحدث في برنامجه (حال البلد) إن ما يثار هو جزء من الحملات التي تستهدف القناة، وحتى اليوم ، وأضاف أن الحملات التي تشن على سودانية 24 اليوم، هي ليست الأولى من نوعها، فقد تعرضت للحملات من قبل انطلاقتها واتهمت بانها أنشئت لتدمير قناة النيل الأزرق، واصفا الحملات التي تشن اليوم بأنها الأعنف.
صحيفة آخر لحظة.
1 التعليقات
ادريس
2019/02/02 at 4:43 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههه….أكاذيب الاسافير. …ناس فاقدين البوصلة…هؤلاء يعيشون اكبر كذبة فى تاريخ البشرية عن الربيع العربى والتغيير…
…هههه المشكلة فى الناس القدموا استقالتهم تضامنا معه…اذا فعلا طلع صحيح