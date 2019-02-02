أجرى مرانه الرئيس أمس الهلال يضع لمساته الأخيرة اليوم لمواجهة الأشانتي غداً

يخوض الجهاز الفني للهلال مساء اليوم مرانه الأخير استعداداً لمواجهة الأشانتي كتوكو الغاني يوم غد الأحد في دوري مجموعات كأس (الكونفيدرالية)، ويسعى المدير الفني للفريق الزعفوري الى الوقوف على آخر الترتيبات الفنية لاختيار التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة غداً والتي سيعمد الى اختيارها من خلال مران اليوم الأخير للمواجهة المرتقبة، هذا وكان المدير الفني للهلال قد وقف على جاهزية لاعبيه من خلال المران الرئيس الذي أجري يوم أمس الجمعة على ملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، وشارك فيه جميع اللاعبين بمن فيهم الثنائي حسين الجريف وعبد اللطيف بوي اللذان كانا يشكوان من الإصابة التي تعافيا منها تماما حيث اطمأن الجهاز الطبي عليهما تمهيداً للدفع بهما ضمن التشكيل الأساسي للمواجهة غداً، كما شهد مران الفريق يوم أمس تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية والفنية مع الاهتمام برفع معدل اللياقة البدنية وسط اللاعبين، والتي أكد المدير الفني الزعفوري أنه يعول عليها كثيرًا للفوز على الفريق الغاني في مباراة الفريقين الأولى.
من جانبه أكد عز الدين الحاج عضو مجلس إدارة نادي الهلال، أن التنظيم الأمني المحكم لمباراة الهلال والاشانتي يوم غد هو المفتاح الرئيسي لنجاح المباراة وكشف الحاج عن استعدادات نادي الهلال للمواجهة القادمة، وقال إنهم أكملوا كافة الترتيبات لاستقبال الفريق الضيف الذي سيحل بفندق كورنثيا في قلب العاصمة الخرطوم، وكذلك الحال بالنسبة للحكام من جمهورية مصر العربية والمراقب الإرتري والمنسق العام الإثيوبي، مشيراً إلى عزمهم في نادي الهلال عكس صورة طيبة عن السودان وجماهير الهلال، وقال إن هنالك ضوابط خاصة للدخول فقط من أجل سلامة الجماهير.
وعلى ذات الصعيد حرص مجلس ادارة نادي الهلال على متابعة التدريبات وشكل المجلس حضورًا طيباً في مران الفريق يوم أمس، وطالب ـعضاء الجهاز الفني والقطاع الرياضي الذي تابع التدريب الجهاز الفني واللاعبين بضرورة الجاهزية واكتمال الاستعداد لتحقيق الفوز على الاشانتي حتى تتواصل مسيرة الفريق في (الكونفيدرالية) كما شهد المران روحاً عالية وسط اللاعبين بعد تسلمهم الحافز المالي الذي وعدهم به رئيس النادي أشرف سيد احمد (الكاردينال) بعد الفوز على الأهلي شندي في الدوري الممتاز.
صحيفة الصيحة.