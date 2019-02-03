بعد مشادة تركي وشوبير… اتحاد الكرة المصري يدعو لاجتماع عاجل

دعا اتحاد الكرة المصري، جميع أندية الدوري الممتاز، لاجتماع عاجل الأربعاء المقبل 6 فبراير/ شباط، لمناقشة الأزمات التي تواجه بطولة الدوري.
وكانت مشادة نشبت بين تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، بسبب مؤجلات النادي الأهلي.
وتقدم نادي بيراميدز بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أثر هذه المشادة، وأعلن النادي إلى جانب الزمالك عدم خوض أي مباراة قبل خوض الأهلي لمؤجلاته.
وأصدر الأهلي بيانًا، أمس الجمعة، أكد فيه أنه لن يخوض أي مباراة يتم تعديل موعدها في جدول الدوري المعلن حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع تويتر، بيانا يؤكد فيه الدعوة لاجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل.
وأكد أحمد مجاهد المتحدث الرسمي بسم اتحاد الكرة، في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، أنه لا توجد أي نية لإلغاء بطولة الدوري، متمسكًا باستكمال المسابقة، رغم كثرة مؤجلاتها واستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا في الصيف المقبل، بحسب موقع “كورة”.
كما أعلن مجاهد تمسك المجلس ببقاء عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في منصبه، مؤكدًا أنه لا توجد نية لإقالته.
وقال مجاهد، إن هناك اجتماعات مع هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية، لتشكيل لجان بطولة أمّم أفريقيا، مؤكداً أنه سيتم إعلان تشكيل اللجان كاملة، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية سيكون يوم 23 فبراير/شباط المقبل.
سبوتنيك