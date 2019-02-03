بالصورة .. هكذا كرمت قرية سعودية طبيبها السوداني بعد 25 عاما

لم يتمالك طبيب سوداني دموعه، لتنهمر على وجنتيه أثناء قيام أهالي قرية آل زيدان بمحافظة النماص بمنطقة #عسير بتكريمه، في بادرة إنسانية وأخويه تعكس أصالة الشعب السعودي مع إخوانهم من الجاليات العربية، بعد أن عمل في خدمة القرية أكثر من 25 عاماً بمركزهم الصحي.
حيث انهالت على الطبيب “الفاتح” وأسرته حزمة من الهدايا العينية والنقدية التي بلغت 55 ألف ريال، وخلال الحفل أوضح لـ “العربيه.نت” الشيخ حسن الزيداني أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفانا للطبيب، نظير خدمته الجميلة طوال السنوات التي قضاها في المركز الصحي للقرية، فقط كان حسن الخلق وتعامله الطيب مع الجميع، حتى كسب حب أهالي القرية.
وعبر الطبيب الفاتح عن عظيم شكره وامتنانه لكل من دعمه وسانده خلال فترة عمله، قائلاً: “إنني لست إلا واحدا من أفراد المجتمع النبيل بكرمه وأخلاقه ونبله، وإنني أشكر كل من ساهم في تكريمي، فهذا شرف واعتزاز لا أنساه طوال حياتي”.
العربية نت
1 التعليقات
عمر الحسن
2019/02/03 at 9:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم
نحى الطبيب الانسان دكتور الفاتح فمهنة الطب مهنة انسانية فى المقام الاولى دون النظر لاى اعتبارات اخرى وفى عالمنا اليوم وتحديدا فى السودان نحتاج من الاطباء اللمسة الانسانية الحانية لانسان السودان الجميل الذى يحتاج العناية ومراعاة ظروفة فظللنا نسمع عن امتناع دكتور علاج مريض لعدم دفع مصراريف العملية كاملة لذلك كما اشرت مهنة الطب مهنة انسانية وقسم الاطباء بذلك مهما كانت الظروف تعمل من اجل الانسانية والمال معنا كوسيلة وليس غاية التحية لدكتور الفاتح الوجه المشرف للسودان والتحية لكل اطباء بلادى فى المهجر والوطن